Panorama regional do dia 19 de outubro de 2019

Biodigestor

A Prefeitura de Missal realizou na propriedade de João e Edite Wiegert, comunidade de São Pedro, a oficina “Construção de Biodigestor”. Foram repassados de forma teórica e prática todos os passos para a implantação do biodigestor, desde a confecção de placas de cimento até a canalização do biogás ao fogão/forno. O biogás será canalizado até a agroindústria familiar e utilizado na fabricação de panificados e no cultivo de plantas com o biofertilizante, que também é um produto gerado no processo.

Jovem aprendiz

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Adolescente Aprendiz da Prefeitura de Corbélia têm até o dia 24 para comparecer no setor de Recursos Humanos munidos de documentos. O não comparecimento dentro do prazo, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no cargo impedirão a nomeação e implicarão na eliminação do processo seletivo, cabendo à administração convocar o candidato seguinte para preencher a vaga, obedecida à ordem de classificação.

Prevenção

A Secretaria de Saúde de Três Barras do Paraná, em parceria com o Hospital Municipal e acadêmicos de Medicina da Unioeste, promovem no dia 21 a 1ª Feira de Prevenção de Saúde. Haverá avaliações e testes de HIV, sífilis e hepatite B e C. Haverá, também, atualização da carteirinha de vacinação, pesagem do Bolsa Família e agendamento de mamografia para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. É necessário levar documentos, cartão do posto, do SUS, carteirinha de vacina e cartão do Bolsa Família.

Oktoberfest

A novidade deste ano na Oktoberfest de Santa Terezinha de Itaipu será a escolha do casal Fritz e Frida (o mais divertido e caracterizado), na próxima quarta-feira (23), como um dos principais atrativos do calendário festivo dentro da Semana do Idoso. A Secretaria de Assistência Social buscou organizar a programação de acordo com as melhores datas de participação. As atividades serão iniciadas na próxima segunda (21) e seguem até sexta (25).

Mulheres e crianças

A Prefeitura de Pato Bragado vai realizar neste sábado (19), às 15h, um passeio ciclístico até o parque das águas e onde será feito o sorteio de vários brindes, dentro da programação do Outubro Rosa. A programação se encerra com pescaria nos lagos e sorteio de brindes entre os participantes.

Ações

A Prefeitura de Foz do Iguaçu promove neste domingo (20), na Avenida Paraná, a primeira edição do Nutrirfoz, em alusão ao Dia Mundial do Combate à Obesidade. A ação Serpa das 8h às 12h com aulas de yoga, zumba, circuito funcional, avaliação de estado nutricional, atividades recreativas, brindes, distribuição de frutas e mudas de temperos naturais. O acompanhamento será feito por profissionais de nutrição e educação física.

Ônibus para Apae

Um novo veículo adaptado para pessoas com deficiência vai estar à disposição dos maripaenses transportados diariamente e Maripá até a Apae de Palotina. O ônibus tem capacidade para transporte de 22 passageiros, sendo três lugares para cadeirantes, incluindo rampa de acesso e piso rebaixado, conforme padrões de acessibilidade. “Esse é mais um recurso que vem para fortalecer as atividades realizadas na área assistencial do município”, ressalta o prefeito Anderson Bento Maria.