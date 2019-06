Panorama regional do dia 05 de junho de 2019

Formando cidadão

Foram entregues na tarde de segunda-feira (3) os novos kits de uniformes aos participantes do programa Formando Cidadão de Capanema, composto por duas camisetas, uma bermuda e uma calça. O programa é realizado em parceria com a Polícia Militar e desenvolve várias atividades em contraturno escolar, incluindo ordem unida, meio ambiente, esportes e com participação e auxílio em diversos eventos do Município.

Truco!

O 6º Campeonato Municipal de Truco de Cafelândia começou com mais de 100 inscritos que disputaram no fim de semana a primeira rodada. “Já estamos prontos para iniciar outros campeonatos como o de bocha, 48, canastra e muito mais”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Renaldo Preis. Só na primeira rodada, 30 duplas foram eliminadas. Hoje (5) tem mais uma rodada eliminatória.

Porto Seco no sudoeste

O prefeito Zelirio Perón Ferrari esteve na Superintendência da Receita Federal em Curitiba para discutir a implantação de um Porto Seco e habilitação da Aduana de Santo Antonio do Sudoeste para turismo. “Foi uma importante reunião com encaminhamentos bastante positivos. Mostramos o potencial do município e sua viabilidade”, destacou o prefeito. A Receita Federal aguarda agora reestruturação do órgão para encaminhar os projetos.

Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente será celebrado hoje com caminhada e plantio de árvores em Santa Helena. A caminhada terá a participação das escolas, da Apae e dos Cmeis, com saída da Praça da Criança até o Paço Municipal. No período da tarde será realizado plantio de árvores no entorno das Escolas Graciliano Ramos e Marechal Deodoro da Fonseca, com a participação de alunos e professores.

Menção Honrosa

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná reconheceu a Agência do Trabalhador de Céu Azul como destaque de produtividade no ano de 2018 pelo desempenho na colocação de trabalhadores no mercado. O serviço prestado pela Agência superou a meta estabelecida para 2018 em 274%. “Saímos da 62ª colocação em 2017, que já era considerada boa, para a 17ª colocação em 2018”, lembra o secretário do Desenvolvimento Econômico, Eduardo Machado.

Regularizando loteamentos

O prefeito de Três Barras do Paraná, Hélio Bruning, participou de reunião na Cohapar para discutir a regularização do Loteamento Alto Campo, ocupação do Viveiro Municipal, e encaminhou protocolo de outros loteamentos para regularização fundiária. A administração do município quer regularizar esses terrenos e passar o título definitivo de propriedade para que o cidadão possa usufruir de um espaço documentado.

Nada de depressão!

A Secretaria de Saúde de Boa Vista da Aparecida deu início às atividades do Grupo de Saúde Mental “Resgatando Vidas”. O grupo é formado por psicólogos, assistente social, nutricionista, atividades físicas. Segundo a psicóloga Juliana Zanotto, coordenadora do projeto, o grupo tem como proposta acolher, acompanhar e orientar pacientes que apresentam algum sintoma ou comportamento característico depressivo, ansioso e emocional. O encontro ocorre quinzenalmente e a próxima reunião será hoje (5), na Academia de Saúde.