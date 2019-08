Panorama Esportivo do dia 1º de agosto de 2019

Goleada

A vitória por 10 a 1 do Marechal Futsal sobre o São José dos Pinhais, na noite de terça-feira, foi a maior goleada registrada até agora na Série Ouro do Paranaense 2019. O resultado fez o time rondonense chegar à vice-liderança da classificação, atrás apenas do Pato. Apesar do momento confortável, o técnico Fernando Malafaia disse que a vitória com placar expressivo serviu também para colocar uma incumbência para o time: vencer o próximo confronto, também fora de casa. O próximo jogo será sábado, em Matelândia, também pela Série Ouro.

HandBeach

Estão abertas as inscrições para a temporada 2019 da Copa Paraná de Handebol de Areia, pelo site da Liga de Handebol do Paraná: www.paranahandebol.com.br. A disputa será realizada na categoria livre, nos naipes feminino e masculino, em quatro etapas, sendo três classificatórias. A primeira será dias 17 e 18 de agosto no Balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná. A segunda está marcada para 5 e 6 de outubro no Balneário Ipiranga, em São Miguel do Iguaçu, e a terceira, que define os finalistas, dias 19 a 20 de outubro, em Antonina. Já a final está programada para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em Carlópolis.

Inscrições

O período de inscrições para a primeira etapa da Copa Paraná de Handebol de Areia 2019 termina nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, e os dirigentes têm até o dia 14 para enviar através do site da Paraná Handebol a ficha de cadastro dos jogadores, com no máximo 12 nomes relacionados.

Judô

Duas das atletas mais vitoriosas da história recente do judô cascavelense tentarão escrever seu nome no rol de campeões nacionais neste fim de semana, no Campeonato Brasileiro Sub-15 da modalidade, que será realizado sábado e domingo no Rio de Janeiro. As jovens Gabriela Paixão Militão da Silva (meio-pesado, até 64 kg) e Emily Kauani da Rosa dos Santos (pesado, até 73 kg) serão as únicas competidoras de Cascavel na competição que tem 388 judocas de todo o País inscritos.

Vôlei

A Federação Paranaense de Voleibol divulgou a tabela da fase classificatória da Série A do Campeonato Paranaense Adulto masculino. A competição será neste fim de semana em Toledo e contará com a participação de equipes de seis cidades: Foz do Iguaçu, Toledo, Maringá, Ponta Grossa, Palmas e São José dos Pinhais.