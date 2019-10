Panorama esportivo do dia 17 de outubro de 2019

Cascavel Futsal

Como o descanso também faz parte da preparação física, os jogadores do Cascavel Futsal tiveram na manhã de ontem (16) a primeira folga durante a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Série Ouro do Paranaense de Futsal, contra o Marreco. À tarde, entretanto, os comandados do técnico Cassiano Klein já se reuniram novamente para treinar na quadra do Ginásio Elvira Menin, em Santa Tereza do Oeste, onde a Serpente receberá a equipe de Francisco Beltrão neste sábado (19), para decidir quem avançará à semifinal. Derrotado no jogo de ida por 2 a 0, o time cascavelense precisa vencer no tempo normal para levar a disputa da vaga aos pênaltis. Nesta quinta (17), a programação prevê a volta das atividades em dois períodos.

Demais jogos

Os demais jogos das quartas de final da Série Ouro serão na semana que vem, com Marechal x Umuarama na sexta-feira (25), Pato x Dois Vizinhos no sábado (26) e Campo Mourão x Foz Cataratas no domingo (27). Umuaramenses e mourãoenses têm a vantagem do empate, enquanto o duelo entre as equipes do Sudoeste está em aberto, pelo empate na rodada de ida.

Liga Futsal

O fim de semana, entretanto, não será de folga para Pato e Campo Mourão, que terão compromisso pela rodada de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Atual campeão, o Pato receberá o Carlos Barbosa às 13h deste sábado (19), no Ginásio Dolivar Lavarda, enquanto o estreante Campo Mourão receberá, no mesmo dia, o Magnus, às 19h. Os outros jogos da rodada são Joinville x Corinthians, domingo, e Jaraguá x Tubarão, segunda-feira.

Handebol

Em meio às disputas dos Jogos Abertos do Paraná, a cidade de Toledo sediará de amanhã (18) a domingo (20) a 3ª edição do Campeonato Paranaense de Handebol Máster. A competição, em etapa única, reúne atletas acima de 40 anos. A programação para a “velha guarda” da modalidade no Estado, em clima de confraternização, será desenvolvida nos ginásios de esportes do Clube Toledão e do Yara Country Club.