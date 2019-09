Panorama esportivo do dia 12 de setembro de 2019

Céu Azul

Penúltima colocada na classificação da Copa Integração, a equipe de Céu Azul não está preocupada com resultados, e sim adquirir experiência para competições futuras. Segundo o técnico Ademir Martelli, o objetivo é formar uma base forte para ter condições de brigar por resultados em competições como os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares, em que foi campeão regional neste ano.

Série Ouro

A Série Ouro do Paranaense de Futsal está se aproximando do fim e hoje a penúltima rodada será movimentada com Campo Mourão x Dois Vizinhos, às 19h30, na Arena ITFR, no noroeste. O time mourãoense é o terceiro colocado no Estadual, a um ponto do Marechal. Se vencer hoje, assume a segunda posição. Já os visitantes podem subir da oitava para a sétima colocação em caso de trinfo.

Líder certo

A duas rodadas do fim da fase classificatória da Série Ouro do Paranaense de Futsal, o Pato já está garantido antecipadamente na liderança rumo as quartas de final. O time do sudoeste chegou aos 59 pontos com a vitória por 3 a 0 sobre o Cascavel, na noite de terça-feira (10), e não pode mais ser ultrapassado na tabela de classificação. Com três jogos a realizar (9 pontos em jogo), o Marechal é o segundo colocado, com 49 pontos, seguido pelo Campo Mourão, com 48 e dois jogos a realizar. A disputa pela segunda posição deverá ficar concentrada nessas duas equipes.

Gerente de futebol

No mesmo dia em que anunciou o técnico Marcelo Caranhato, o FC Cascavel apresentou o gerente de futebol Fernando Leite, que já vinha trabalhando na equipe há dois meses. “Nesses 60 dias aqui acompanhei a equipe sub-19 na segunda fase do Paranaense para, com a comissão técnica permanente, analisar atletas para integrar o elenco profissional, a partir de novembro”.

Seletiva

Associação dentre as que mais contribuíram para esporte cascavelense nos últimos anos, com a equipe adulta, o NBFC (Novo Basquete Feminino Cascavel) realizará neste fim de semana o 1º Festival de Basquete Feminino NBFC, destinado a meninas de 8 a 15 anos de idade. O evento, gratuito e em forma de seletiva para a equipe municipal da categoria juvenil, será sábado (14), no Ginásio Eduardo Luvison, no Ciro Nardi, das 13h às 17h.