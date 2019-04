Panorama esportivo do dia 11 de abril de 2019

A décima

Atleta cascavelense que é referência no atletismo máster no País, Israel Melo acaba de voltar para casa com sua 10ª medalha conquistada em campeonatos mundiais. Desta vez, foi vice-campeão do Mundial Indoor disputado em Torun, na Polônia, há dez dias. Ele ficou com a medalha de prata na prova dos 400m rasos da categoria 60 anos com o tempo de 57s39. Apenas nessa categoria eram 30 concorrentes aos três lugares no pódio. No total, a competição contou com atletas de 55 países.

Série Ouro

O reforçado time do Umuarama Futsal volta à quadra para mais um compromisso pela Série Ouro, nesta quinta-feira. Depois de enfrentar em sequência Foz Cataratas e Cascavel, ambos fora de casa, os comandados do técnico Nei Victor voltam a contar com seu torcedor nesta noite, para receber outro representante do Estado na Liga Nacional, o atual campeão Pato. A partida, válida pela 4ª rodada do Paranaense, está marcada para as 20h30, no Ginásio Amário Vieira da Costa.

Vôlei

O voleibol cascavelense volta a ficar em evidência nesta semana, quando retorna duplamente ao circuito estadual. É que Cascavel torna a sediar competições da Federação Paranaense de Voleibol e também a disputar o campeonato. De sexta a domingo, os ginásios Sérgio Mauro Festugatto e do Colégio Sesi receberão etapas da Série A do Campeonato Paranaense Sub-15 e Sub-17 masculino, categorias de base que abrem o calendário 2019.

Caratê

Os caratecas de Marechal Cândido Rondon foram destaques da abertura do Campeonato Paranaense de Karatê Fekip 2019, realizado em Mamborê, no último sábado. O município foi para a competição com uma delegação de 17 atletas, que juntos conquistaram 14 medalhas de ouro, seis de prata e nove de bronze. Os atletas que representaram a cidade integram a Academia Liberdade Shotokan, que tem à frente o shihan Atílio Guiosi.