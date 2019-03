Panorama esportivo do dia 09 de março de 2019

Canoagem

Acostumados a serem testados nas principais competições da modalidade, os canoístas do CRC (Clube de Regatas Cascavel) terão um teste diferente neste sábado, no Lago Municipal de Cascavel. Uma força tarefa em prol da saúde dos atletas será realizada no local, com direito a presença de médico, enfermeira e técnico laboratorial do Município.

A força tarefa

Os profissionais farão diversos exames nos atletas, e tudo de forma voluntária, com apoio do Município e da Secretaria de Meio Ambiente. A ação está marcada para iniciar às 7h30 e será importante neste período de preparação dos atletas para a Copa Brasil de Canoagem, que será realizada em São Paulo na raia da USP entre os dias 30 e 31 de março de 2019.

Ação entre amigos

Para angariar fundos para ajudar no custeio das despesas dos atletas rumo a Copa Brasil de Canoagem, na qual o CRC foi terceiro colocado na classificação geral no ano passado, a equipe cascavelense está promovendo uma “rifa” solidária. A ação entre amigos custa R$ 10 e tem como prêmios uma bicicleta aro 29 (1º prêmio), uma vale compras no valor de R$ 150 na loja “Zero Açúcar” (2º) e uma mochila (3º). O sorteio será no próximo sábado (16), às 15h, no Lago Municipal. Na ação deste fim de semana será possível adquirir bilhetes para participar do sorteio.

Ciclismo

O 1º Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo será aberto no próximo domingo (17) em Toledo, em prova que já considerada sucesso e que será válida para o ranking estadual. A disputa será na modalidade de Estrada e já conta com mais de 200 inscritos, de todo o Paraná e também dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Paraguai.

A prova

A prova toledana conta com 13 categorias do ciclismo e terá percursos que vão de 26 km a 78 km, na estrada do Distrito de São Luiz, a partir das 8h30. O Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo tem ainda outras duas etapas previstas para 2019, nas cidades de Foz do Iguaçu, em junho, e Cascavel, em setembro.

Inscrições

Evento organizado e realizado pelo Velho Oeste, o Oeste Paraná de Ciclismo tem as inscrições abertas até a próxima quarta-feira (13). Elas podem ser feitas pelo site www.agendaoffroad.com.br ao custo de R$ 95 mais taxa de administração do site.