Panorama esportivo do dia 08 de agosto de 2019

Circuito Sesc

Competição já tradicional no calendário dos atletas de pedestrianismo de toda região, a etapa Cascavel do Circuito Sesc de Corridas será realizada neste mês e está com o período de inscrições próximo do fim. Os interessados em participar têm até o dia 18 para confirmar presença na prova, que tem o percurso aferido e certificado pela Federação Paranaense de Atletismo, serviços de enfermagem e ambulâncias, além de infraestrutura de hidratação (água e frutas). A etapa será no dia 25 (domingo), nas distâncias 6 km e 12 km, com premiação do 1º ao 5º colocado no geral e do 1º ao 3º colocado por faixas etárias. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3219-5450, no Sesc Cascavel.

Os Jogos

Os Jogos da Natureza se dividem em três categorias: competição, apresentação e participação. A de competição reúne modalidades cujas inscrições são feitas via federações esportivas, muitas delas com premiações em dinheiro (valores provenientes das próprias inscrições) além de troféus e medalhas. Ao todo, serão 29 modalidades esportivas e as disputas ocorrerão em 26 municípios com uma série de shows e apresentações de artistas locais, com atividades de recreação, culturais, de lazer e saúde.

Modalidades

As modalidades que integram os Jogos são: pesca esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, standup paddle, triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo, parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer, vôlei de praia, BMX, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rúgbi, corrida de aventura, cross country e hand beach.

Mais atrações

Além das competições, a programação dos Jogos da Natureza prevê uma série de atrações. Nesta primeira etapa, no litoral, haverá também voo de balão; parede de escalada, com tirolesa; simulador de parapente; Feira da Agroindústria Familiar, da Emater; praça de alimentação, com foodtrucks; van do turismo; clínicas esportivas e shows de bandas. Também serão realizadas atividades de educação ambiental e ação de plantio de árvores; Caminhada da Natureza; oficinas de sustentabilidade e de gerenciamento de riscos das atividades de turismo e aventura; palestra sobre ecoturismo e turismo de aventura; oficina e feira de robótica; e oficina de uso de smartphone para a terceira idade.

Encontro de Gestores

Durante a programação dos Jogos da Natureza, será realizado nesta sexta-feira e sábado o Encontro de Gestores Municipais do Esporte do Estado do Paraná, reunindo prefeitos, secretários municipais e chefes dos escritórios regionais do Esporte, entre outros representantes da comunidade esportiva.