PALMEIRAS | Vitor Hugo dá adeus ao clube italiano

São Paulo – A confirmação oficial de Vitor Hugo como jogador do Palmeiras é questão de tempo. Clube e Fiorentina já se acertaram e o zagueiro deixou a concentração da equipe, que realiza pré-temporada nos Estados Unidos. Só falta o anúncio do seu retorno ao clube em que foi campeão brasileiro em 2016 e da Copa do Brasil de 2015, por 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). O jogador terá um contrato de longa duração (provavelmente, cinco anos). A Fiorentina o liberou por um valor abaixo dos 8 milhões de euros (R$ 30 milhões) que pagou em 2017 porque iniciou uma reformulação: desde junho, o clube tem novo dono (o bilionário Rocco Commisso), que deseja mudanças depois de correr risco de rebaixamento até a última rodada do Italiano. A relação com o Palmeiras foi o que pesou para Vitor escolher retornar ao Brasil depois de duas temporadas em vez de permanecer na Europa. Ele fez 131 jogos, 13 gols e conquistou dois títulos pelo Verdão: a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016.