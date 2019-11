Palestra conscientiza sobre prevenção do câncer de mama

Uma oportunidade para aumentar o conhecimento e a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Assim foi a ação do Outubro Rosa na Unipar.

Com palestra e depoimentos emocionantes de mulheres que superaram a doença, atividade alertou as colaboradoras da importância do autoexame e da prevenção.

O diretor da Unipar, professor Sergio Ricardo Ferrazoli, esteve presente.

O evento contou com a participação da técnica de atividades do Sesc (Serviço Social do Comércio) Georgett Zancanaro. “A cada ano são registrados no País 59 mil casos novos de câncer de mama, sendo o segundo tipo de doença que mais mata as mulheres. Mas, se diagnosticado precocemente, 95% tem chances de cura”, alerta a profissional.