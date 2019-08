Palestra apresentará desafios e soluções nas obras públicas

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) promove na próxima terça-feira (27) a palestra “Começar e terminar uma obra na gestão pública – os desafios enfrentados e suas soluções”. O objetivo é apresentar e debater, na visão da engenharia consultiva, as principais causas de insucesso, as soluções propostas e a responsabilidade de cada agente desde a licitação de uma obra até a entrega.

Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, o principal objetivo é colaborar no debate sobre as dificuldades encontradas ao realizar uma obra no Brasil. “Passamos por uma crise sem precedentes. Diversas obras paralisadas em todo o país, judicialização, encerramentos de contratos, obras de baixa qualidade, gerando transtornos e frustrações para a população. Onde está a causa? Como podemos resolver isso? Queremos colaborar para que problemas como estes não aconteçam mais”, destaca Santos.

O Engenheiro Civil Márcio Roberto Fernandes, que ministrará a palestra, ressalta que existe solução. “Pudemos perceber que a maioria dos casos em que a obra apresenta algum tipo de problema estão relacionados a basicamente a cinco questões que podem ser resolvidas tendo um bom planejamento”, disse “Esta conversa vai alertar e trazer as soluções para que estes entraves sejam evitados e a obra realizada do começo ao fim”.

Fernandes é Engenheiro Civil, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. Especializou-se em transportes e pavimentação viária pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias IPR), curso equivalente a mestrado. Foi professor na Universidade Gama Filho/RJ nas disciplinas de sua especialidade. Possui experiência como projetista, coordenador, gerente e diretor em empreendimentos nacionais e internacionais.

A palestra é gratuita, aberta ao público e destinada a gestores municipais, secretários de planejamento e urbanismo, engenheiros, arquitetos e profissionais de ensino superior.

As inscrições poderão ser feitas no site da Escola de Gestão do Paraná: http://www.escoladegestao.pr.gov.br

O evento tem apoio da Unidec Engenharia Consultiva e da Escola de Gestão do Paraná.

Serviço:

Palestra sobre desafios nas obras públicas

Data: 27/08 (terça-feira)

Horário: 14h

Inscrições: http://www.escoladegestao.pr.gov.br

Local: Auditório Mario Lobo – Palácio das Araucárias

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba