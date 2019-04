Pagamentos digitais: Estudo projeta ganhos de R$ 860 mi em benefícios

Foz do Iguaçu – Uma das 40 cidades do Brasil escolhidas para receber a segunda edição do Serasa Itinerante é Foz do Iguaçu. De hoje até este sábado (27) a população local terá acesso a uma série de serviços gratuitos, entre eles consulta ao CPF, pontuação de crédito, comparador de crédito online e renegociação de dívidas atrasadas.

As ações serão concentradas na Praça da Paz (Rua Barão do Rio Branco – Centro), das 8h às 18h.

A Visa, parceira do Serasa nessa iniciativa, levará conceitos de educação financeira por meio do programa Finanças Práticas – www.financaspraticas.com.br – e destacará os benefícios do pagamento eletrônico para empresas, consumidores e governo.

A partir de uma análise encomendada pela Visa à Roubini ThoughtLab, “Cidades sem dinheiro em espécie: Compreendendo os benefícios dos pagamentos digitais”, a projeção dos benefícios que a cidade de Foz do Iguaçu teria com a maior utilização dos pagamentos eletrônicos seriam transformadores, totalizariam R$ 860 milhões por ano.

Os benefícios estariam distribuídos em: cerca de R$ 54 milhões para os consumidores de Foz considerando, entre outros, a economia de tempo entre transações bancárias e no varejo, além de redução de crimes relacionados ao dinheiro em papel; R$ 408 milhões para os estabelecimentos comerciais, incluindo, entre outros, a economia de tempo durante o processamento de pagamentos, aumento de receita por vendas decorrentes de uma maior base de clientes, tanto nas lojas físicas quanto no ambiente online; e, por fim, R$ 398 milhões para o governo da cidade, entre outros, com o aumento das receitas fiscais, do crescimento econômico, redução de custos operacionais.

Além disso, decorrente da intensificação da atividade econômica, o estudo prevê que até 2032 essa mudança no comportamento do pagamento ocasionaria um aumento de 2,8% na taxa da população empregada na cidade e do aumento extra nos salários, e o crescimento de 0,96% no PIB da cidade, resultando em um adicional de 3,1% em produtividade.

Sobre o Serasa Itinerante

Em seu primeiro ano de atuação, o Serasa Itinerante possibilitou o atendimento de 100 mil pessoas, que puderam consultar seu CPF; conhecer e entender sua pontuação de crédito com o Serasa Score, além de simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred. Esse ano, além de todos esses serviços, os consumidores que visitarem o caminhão terão acesso a renegociações de dívidas atrasadas e/ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online e poderão sair de lá com o boleto de pagamento em mãos.

O PagSeguro também participará do Serasa Itinerante. A empresa apresentará seu portfólio de produtos, além de oferecer orientações sobre as maquininhas ideais e opções de pagamento para o público. O objetivo é auxiliar os empreendedores a terem sucesso em seus negócios e facilitar a realização de transações financeiras e recebimento em cartão, por vendedores até então excluídos do mercado de meios de pagamentos.