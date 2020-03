Pacientes oncológicas recebem homenagem no Dia da Mulher

Cascavel – Pacientes oncológicas em tratamento no Ceonc Hospital do Câncer de Cascavel receberam, nessa sexta-feira (6), uma homenagem especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8). A atividade contou com o envolvimento de voluntários dos cursos de Psicologia e Letras do Centro Universitário FAG, além das bailarinas da Companhia de Dança e Arte Jenifer Lima e da fotógrafa Gina Prati.

As alas de internamento receberam a visita do grupo, que distribuiu carinho e amor. Foram entregues pequenos cartões feitos artesanalmente, incentivando as mulheres a abri-lo e a verem a pessoa mais linda do mundo. Dentro, há um espelho que reflete elas mesmas.

Um acadêmico levou música para as pacientes, enquanto as bailarinas distribuíram mensagens carinhosas e compartilharam empatia. Para complementar, as mulheres liberavam de dentro de uma gaiola palavras como amor, felicidade, fé.

Segundo a psicóloga Silvana Batista Moreira Lopes, docente do Centro FAG, voluntária na ação, o diagnóstico do câncer provoca diversas emoções e, por isso, muitos pacientes ficam sem perspectiva e perdem “a palavra”. “Nesse contexto é que fizemos o uso da gaiola de forma simbólica, com o objetivo de libertar uma palavra que estava na gaiola, mostrar que temos que falar dos sentimentos, dos medos porque estes muitos vezes aprisionam nossa motivação em lutar, em acreditar, em ter fé e, mesmo que a doença seja terminal, acreditar na vida enquanto vida houver”, destacou Silvana.

Para a assistente social do Ceonc, Janice Gehlen, poder ver a alegria das pacientes com a atividade traz uma satisfação muito grande. “É uma ação muito importante de reconhecimento e valorização da mulher que, nesse momento, está mais frágil pelo tratamento, mas não deixa para trás suas responsabilidades com sua vida pessoal”.

“Do ponto psicológico, há um resgate da autoestima dessas pessoas, em que elas se sentem valorizadas, olhadas e ouvidas, o que causa um impacto positivo e um possível entendimento dos seus medos e angústias”, pontuou Silvana.

A ação realizada no Ceonc Hospital do Câncer contemplou as mulheres que estavam nas alas de internamento da instituição. Durante a atividade, também foram distribuídos brindes oferecidos pela Mahogany e Bio Extratus.