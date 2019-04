Pacientes da Uopeccan participam de Festa de Páscoa na Oncopediatria e Casa de Apoio

Foi no dia 17 de abril que o espírito da páscoa pairou no hospital. Na oncopediatria a nutricionista, Bruna Lima, preparava o cardápio das crianças com todo amor e carinho, repleto de gostosuras, tudo para que as crianças se divertissem com as “cenourinhas de morango”, pastelzinho, “picolé seco de banana” com chocolate, sanduiche e claro, um bolo recheado de chocolate, decorado com o coelhinho.

Familiares também participaram do momento de descontração com os pequenos. Cassia, de Cacoal – RO, mãe do Miguel Gomes, acompanha o tratamento do filho a 10 meses, ela comenta sobre a importância destes momentos para as crianças, “as crianças ficam internadas, e quando a nutri promove essas festinhas a energia das crianças se renova, eles conseguem interagir com outras. É muito importante momentos como este para o tratamento deles”, diz.

A nutricionista Bruna, explica que é importante que as crianças se divirtam em datas comemorativas como a Páscoa, mas sempre respeitando a dieta dos nossos pequenos, “buscamos trazer nessa data algo mais divertido, não fugindo da alimentação saudável, as frutas com chocolate, o bolo que em momentos assim nós liberamos por conta da páscoa, para poder alegrar o dia deles”, comenta Bruna.

Já na Casa de Apoio a comemoração começou com música ao vivo da dupla Juciara Ribeiro & Fernando Fogassa, animou pacientes e acompanhantes ao som de Zezé Di Camargo e Luciano, Adriana Calcanhoto, Leandro e Leonardo, Milionário e José Rico e muitos outros.

Após o show da dupla, os pacientes receberam pastel, doados pela pastelaria Mello’s, pizza, também de doação da pizzaria jacarezinho, bolo de chocolate, brigadeiro, suco e refrigerante, doação da comunidade e das legionárias da LFCC.

Além das guloseimas, a presença ilustre do coelhinho da páscoa foi a atração principal da festa, onde distribuiu, muitos abraços e é claro, caixa de bombom para cada um que ali estava, fazendo a alegria de todos.

A paciente Lucia Corbari de Medianeira, está em tratamento contra o câncer de mama a 10 meses, é a primeira vez que está participando da festa na casa de apoio, e relata que em alguns momentos ela segurou as lágrimas, “é muito lindo esse trabalho que vocês fazem para nós. Eu estava sentindo dor, e por alguns minutos a emoção tomou conta de mim e eu até esqueci que estava sentindo dor. Achei tudo lindo. Eu amei tudo”, diz.

Antes mesmo do domingo de páscoa nós já iniciamos a comemoração com solidariedade, amor, carinho e muita alegria para aqueles que muitas vezes passam por uma rotina pesada durante tratamento, e, momentos como este, suavizam os dias destes pacientes e acompanhantes, “todos merecem dias alegres como este”, disse Iria, diretora da LFCC.

É por relatos como estes que agradecemos a todos os envolvidos, parceiros, voluntários, legionárias, acadêmicos do Centro Universitário FAG e a comunidade que sempre contribui para que ações como esta sejam realizadas.