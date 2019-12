Pacheco desmente boatos e reafirma sua pré-candidatura a prefeito

O deputado estadual Marcio Pacheco (PDT) reafirmou nesta semana ao HojeNews o compromisso de continuar com a pré-candidatura a prefeito de Cascavel em 2020. O parlamentar citou que tem buscado apoio e que vai permanecer como pré-candidato de oposição ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

“Sou pré-candidatíssimo a prefeito de Cascavel no ano que vem. Não por ganância pessoal de ser prefeito a qualquer custo, mas por um projeto em favor da cidade”, afirma o parlamentar.

Ele diz que não vende a alma para ganhar uma eleição. “Há um enorme apelo de líderes e até mesmo da comunidade em torno de meu nome para disputar as eleições municipais em 2020… É isso o que nos tem motivado a unir forças e a discutir um projeto novo para a cidade”, destaca Pacheco.

Único deputado eleito em 2018 que aumentou a sua votação no Município, Pacheco tem enfrentando uma onda de boatos de que ele desistira de colocar seu nome à disposição do partido para concorrer à Prefeitura de Cascavel. Dentre esses boatos seria um “acordo” com o governador Ratinho Junior. “Nunca houve uma conversa minha com o governador a respeito das eleições em Cascavel. O apoio de um governador é importante numa disputa e tenho a certeza de que o governador respeitará a nossa postura. Se o atual prefeito tem uma aproximação com o governador, nós também temos uma relação de proximidade com o governo na Assembleia Legislativa. Além disso, o perfil dele [Ratinho] é de respeito. Ele nunca me ligou para pedir voto na Assembleia. Por isso, eu acredito que ele respeita a nossa postura e nós respeitamos a dele”, frisa o deputado.

Para Pacheco, esses boatos que circulam nos meios políticos visam desestabilizar sua pré-candidatura a prefeito: “Estou muito tranquilo em relação à minha postura. Essa conversa fiada que espalham por aí é uma conversa para boi dormir. Há uma intenção bem clara para manipular a opinião pública e dizer para o povo que não sou pré-candidato. Se depender de mim, o meu nome estará à disposição para participar da eleição em 2020. Por isso, deixo nas mãos de Deus a participação na eleição e também no resultado. A população sabe o que é melhor para Cascavel”, acrescenta Pacheco.

Em relação à formação de seu grupo político, o deputado diz que vai em busca de líderes e de pessoas com visão de gestão planejada. “O que nós temos visto hoje é o improviso na gestão pública em geral. Vamos buscar o apoio de quem tem interesse no crescimento e no desenvolvimento da cidade. Quem tiver interesses alheios à vontade da população, nem se aproxime do nosso grupo”, avisa o parlamentar.

De acordo com ele, o PDT está aberto ao diálogo com os partidos visando a futuras alianças, Ele, porém, descarta o apoio do PT, do PCdoB e do PSDB.

Nas eleições de 2018, Pacheco foi o deputado mais votado em Cascavel, com 24.044 votos. Pacheco se reelegeu para o segundo mandato na Assembleia Legislativa com 39.323 votos.