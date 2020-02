Pacheco anuncia mais de R$ 1 milhão para calçamento poliédrico no interior de Ubiratã

O deputado Marcio Pacheco (PDT) se reuniu na última sexta-feira (7) com o prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte (PSC), o Baco, para anunciar a liberação de R$ 1,065 milhão para a execução de 4.160 metros lineares (24.960 m²) de calçamento poliédrico na estrada rural Mato Grosso, que liga o trevo sul na BR-369 até as proximidades do Rio Piquiri (antiga balsa). A estrada é considerada uma das principais vias do interior do Município.

“Estou muito feliz em anunciar a liberação desse recurso, pois se trata de uma conquista importante para Ubiratã. A realização dessa obra é esperada há muito tempo pelos moradores da comunidade”, afirma Pacheco, que tem uma relação muito próxima com a cidade, pois passou boa parte de sua infância e juventude em Ubiratã.

O prefeito Baco agradeceu os recursos disponibilizados pelo deputado Marcio Pacheco e relatou que, independente de siglas partidárias, toda colaboração sempre é bem-vinda para ajudar no desenvolvimento do Município.

O anúncio da liberação de recursos foi realizado no gabinete do prefeito Baco e reuniu os integrantes da equipe administrativa, líderes da comunidade, líderes partidários e os vereadores Rafael Bartz (presidente da Câmara Municipal), Aparecido Paula e Jorge Tozzi.

A estrada Mato Grosso tem mais de 15 quilômetros e é bastante usada para o escoamento da safra de grãos e, principalmente, o transporte de aves. Já foram executadas três fases de recape e atualmente cerca de 1,1 quilômetro está em fase de execução.

O valor viabilizado pelo deputado Pacheco com o governo do Estado vai permitir a conclusão de toda a estrada rural com calçamento poliédrico. “Estamos trabalhando para atender aos pedidos dos prefeitos e da população visando o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado”, afirma Pacheco.

R$ 98 mil para Colégio Benjamin Motter em Cafelândia

Em Cafelândia, o deputado Marcio Pacheco também anunciou na última sexta-feira (7) a liberação de R$ 98 mil para a construção de duas salas de aula no Colégio Estadual Benjamin Motter, que está localizado no Distrito Central Santa Cruz, em Cafelândia.

Na oportunidade, o parlamentar foi recebido pelo diretor do colégio estadual, professor Nelson José de Lima, e o Padre Nilton Cézar Pedro.

O investimento é de R$ 98 mil. Recursos oriundos de emendas do parlamentar.

O colégio estadual tem 82 alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio.