OITAVAS | Cruzeiro e Fluminense voltam a se encontrar

Com mais de 36 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Cruzeiro contará com o apoio de sua torcida para enfrentar o Fluminense pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro, as equipes entram em campo nesta quarta-feira, às 19h15, em busca apenas da vitória para avançar. A força das arquibancadas é importante para a Raposa, atual bicampeã da Copa do Brasil, mas que amarga seis jogos sem vencer na temporada. Do outro lado, o Flu tenta surpreender o rival fora de casa para ganhar moral para fazer o tradicional Clássico Fla-Flu no fim de semana, com o forte Flamengo, pelo Brasileirão.