O que fazer no feriadão em Cascavel

Reportagem: Milena Lemes

Até domingo tem Expovel, com entrada franca no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. A 40ª Expovel tem exposições de máquinas agrícolas, animais e carros, além de diversos estandes com vestuário e artesanato, opções de alimentação e parque de diversão. Outra atração é o rodeio, que ocorre em todas as noites às 20h.

Nesta quinta-feira a Feira do Produtor atende das 15h às 21h, na Praça Wilson Joffre. E sábado, de manhã, do lado da prefeitura.

Hoje, às 20h, tem Concerto de Aniversário de 68 anos do Município na Catedral Nossa Senhora Aparecida. A entrada é gratuita.

Para a criançada, uma ótima pedida é o Zoológico Municipal, aberto todos os dias das 8h às 17h30.

O Ecopark Morumbi, o Parque Tarqüínio e o Lago Municipal ficam abertos das 6h às 22h e o Parque Vitória das 6 às 20h30.

No domingo de manhã tem Feira do Teatro com programação especial do Programa Cultura em Ação, DJ Marcelo, 5º Festival de Ópera do Paraná e as tradicionais barracas de comida e produtos artesanais. O Museu Histórico fica aberto para visitação. A feira começa às 8h e vai até as 13h.

À tarde, a alegria vai para o Domingão no Calçadão, na Avenida Brasil.

E, às 19h de domingo, a Orquestra Filarmônica Unicesumar apresenta o Concerto Temas de Filmes no Teatro Municipal Sefrin Filho. A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes na bilheteria do Teatro, na Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro.