O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2020

Na noite de ontem(22) no estádio Novelli Júnior, em Itu, a equipe alviverde bateu o Ituano pelo placar de 4 a 0 e somou os primeiros três pontos no Estadual. O lateral direito Marcos Rocha, o meia Lucas Lima, Zé Rafael, com um belo gol de letra, e Willian asseguraram o resultado positivo fora de casa.

Depois de um primeiro tempo discreto, o Palmeiras cresceu na etapa final e construiu com tranquilidade o placar elástico. Logo aos 6min, Marcos Rocha abriu o marcador para os visitantes. Seis minutos depois, com chute certeiro, Lucas Lima ampliou. A vitória virou goleada graças a Zé Rafael, em lance de pura categoria, e Willian, que, aos 34min, depois de ótima jogada coletiva do time de Vanderlei Luxemburgo, fechou o resultado em Itu.

O resultado tranquilo embala a equipe antes do primeiro grande desafio da temporada, logo pela segunda rodada do Paulistão. No domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), o Palmeiras encara o São Paulo no primeiro clássico do Estadual de 2020.