Novo saque do FGTS começa dia 15 de junho

Brasília – A Caixa vai adotar a mesma sistemática de pagamento do auxílio emergencial na nova rodada do saque imediato do FGTS, que será de R$ 1.045 por cotista. Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie.

Segundo a Caixa, o objetivo é evitar filas nas agências durante a pandemia. O banco deve anunciar o cronograma nos próximos dias.

De acordo com a medida provisória que autorizou o saque do FGTS, os valores estarão disponíveis a partir de 15 de junho até 31 de dezembro.

Dos 60 milhões de trabalhadores com direito ao saque do FGTS, 20 milhões não têm conta em banco e, nesses casos, vão receber o crédito em conta digital. O calendário de pagamento do FGTS também será ordenado por mês de nascimento.

O cronograma de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial, vai começar com os beneficiários do Bolsa Família, a partir da segunda quinzena de junho.

Os trabalhadores informais terão o crédito em conta digital e poderão pagar contas de concessionárias e realizar compras pelo aplicativo do celular. Para sacar o dinheiro ou fazer transferências para outras contas será preciso esperar dez dias.