Nova sede da Delegacia da Mulher é inaugurada em Cascavel

Com o intuito de oferecer um atendimento um melhor serviço às mulheres vítimas de agressão na cidade, a Delegacia da Mulher de Cascavel passou a atuar em um novo endereço. O espaço fica localizado na Rua Castro Alves, nº 2518, no Centro.

O prefeito Leonaldo Paranhos, visitou as instalações e reforçou que o combate à violência contra a mulher deve ser o objetivo de toda a população. No entanto, quando a agressão ocorre, é preciso ter um espaço especializado para atender a cidadã nesse delicado momento.

O gestor destacou que a Patrulha Maria da Penha, irá realizar uma parceria com a Delegacia da Mulher para reforçar o combate à violência ao público feminino.

A Delegacia da Mulher possui salas para registro de boletins de ocorrência, cartório central, cartório de atendimento, sala de investigação, sala multidisciplinar e espaço para atividade com as mulheres, incluindo palestras e oficinas de artesanato. Além disso, há uma brinquedoteca, montada para que as mães possam ter um local para deixar as crianças.