Nova greve dos caminhoneiros está marcada para esta quarta-feira, sem bloqueios

São Paulo – Uma nova greve dos caminhoneiros está marcada para esta quarta-feira (19), em todo o Brasil, das 6h às 18h. A informação é do presidente da Abrava (Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores), Walace Landim. De acordo com o sindicalista, conhecido como Chorão, os motoristas estão sendo orientados a não criarem bloqueios nas rodovias.

A paralisação dos caminhoneiros já havia sido marcada para acompanhar a votação que ocorreria no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a constitucionalidade da tabela do frete. Mas a votação foi suspensa a pedido da AGU (Advocacia-Geral da União).

Mais uma reunião de conciliação foi agendada para 10 de março pelo ministro Luiz Fux. O adiamento da votação desagradou os caminhoneiros, que decidiram manter a paralisação em protesto.

O sindicalista afirma que Fux não indicou quando o assunto voltará à pauta do Supremo. Trata-se do segundo pedido de adiamento de votação do tema feito pelo governo.