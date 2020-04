Notificações do EstaR emitidas entre 10 e 19 de março devem ser regularizadas até 22 de abril

A Cettrans/Transitar informa aos usuários do EstaR (Estacionamento Regulamentado) que foram notificados entre os dias 10 e 19 de março – antes do Decreto Municipal que interrompeu as atividades no comércio para medida de enfrentamento à Covid-19 – que todos os avisos vencidos até o dia 30 de março, conforme a tabela abaixo -podem ser pagos normalmente até o dia 22 de abril, sem multas.

Para regularizar a situação basta procurar um agente nas vias centrais, ou se dirigir à sede do EstaR, que fica na Galeria Atenas, localizada na Rua Souza Naves, 3741, ao lado do Cartório Mion, das 9 às 18 horas. O telefone do escritório é o 3037-7281.

Outra possibilidade é baixar o APP “Vagoonline”, no Google Play ou App Store, por meio do qual é possível, além de adquirir créditos, também quitar notificações.

Datas das notificações e prazos

Aviso emitido dia 10/03/2020 venceu dia 19/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 11/03/2020 venceu dia 20/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 12/03/2020 venceu dia 23/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 13/03/2020 venceu dia 24/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 14/03/2020 venceu dia 24/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 16/03/2020 venceu dia 25/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 17/03/2020 venceu dia 26/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 18/03/2020 venceu dia 27/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril

Aviso emitido dia 19/03/2020 venceu dia 30/03/2020 – pagamento até dia 22 de abril.