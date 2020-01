Nota do Enem facilita ingresso de alunos na Unopar Cascavel

As notas individuais da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foram divulgadas na sexta-feira (17) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e cerca de 5 milhões de brasileiros serão beneficiados com a oportunidade de transformar suas vidas por meio do ensino superior.

O resultado pode encurtar o caminho de acesso à graduação na Unopar Cascavel, que disponibilizará bolsas de estudo de até 100% aos participantes. “O exame representa um marco na vida de centenas de pessoas, porque funciona como uma porta de entrada e ajuda a democratizar o sonho da formação superior”, explica José Rodrigues Macedo, diretor da Unopar Cascavel.

Pontuação

De acordo com uma pesquisa da Abmes (Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior), ingressar na faculdade ainda é um sonho distante para 70% dos jovens que concluem o ensino médio. O resultado do Enem pode ser um grande aliado neste desafio, já que, permite o acesso a descontos, bolsas de estudo, além das possibilidades de financiamento.

O percentual da bolsa de estudo oferecido pela Unopar varia de acordo com a nota obtida, ofertando de 20% a 100% de desconto. Para aproveitar a vantagem, os interessados podem utilizar a nota do Enem dos anos anteriores, a partir de 2010. Caso tenha realizado mais de uma prova, a instituição considerará a nota mais recente. Contudo, vale ressaltar que o benefício não é válido para transferência externa.

Mais informações pelos telefones (45) 3322-9000 e 99972-9481; pessoalmente, na unidade (Avenida Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago, Cascavel), ou, ainda, pelo site https://www.vestibulares.com.br/.

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu.

Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: http://www2.unopar.br.

Sobre a Kroton

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e 846 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do País.

Conteúdo comercial.