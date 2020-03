No Paraná, Sindicato pede suspensão imediata das aulas

A Direção Estadual da APP-Sindicato fez contato com o secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, solicitando imediata suspensão do calendário escolar. A razão é a importância das medidas preventivas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Estado.

Especialistas em saúde pública apontam que as melhores alternativas para evitar que a doença se alastre é evitar a aglomeração de pessoas.

O Sindicato cita inclusive situações anteriores como a pandemia da gripe H1N1 2009 e as enchentes em regiões do estado em 2014 que suspenderam o calendário escolar sem prejuízo ao cumprimento das 800h anuais e dos conteúdos aos estudantes sem a necessidade de realização de 200 dias letivos.

O debate sobre reposição e calendário escolar será realizado na sequência.