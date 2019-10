No duelo de tricolores no Pacaembu, equipe paulista faz 2 a 1 sobre o Leão do Pici e esquenta a briga no topo da tabela

O São Paulo permanece ligado nos primeiros colocados da Série A. Na tarde deste sábado (5), no Pacaembu, o Tricolor recebeu o Fortaleza e venceu por 2 a 1, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Pablo e Igor Gomes fizeram os gols do time da casa. Wellington Paulista marcou para o Tricolor do Pici. Com o resultado, o São Paulo sobe para a quinta colocação, com 39 pontos. Já o Fortaleza aparece em 14º, com 25 somados.

Confira a classificação do Brasileirão!

O São Paulo teve mais posse de bola e chegou mais ao gol, mas o primeiro tempo no Pacaembu terminou empatado em 1 a 1. O Tricolor Paulista pulou na frente logo aos 13 minutos: Daniel Alves cobrou falta para a grande área, Pablo subiu sozinho e desviou para o fundo das redes. Mas, já na parte final, o Tricolor do Pici deixou tudo igual. Na marca dos 35, Reinaldo cometeu pênalti em Gabriel Dias. Wellington Paulista cobrou aos 38 e empatou.

Na volta do intervalo, o Fortaleza quase empatou na sua primeira chegada. Aos 12, Mariano Vázquez chutou de fora da área para grande defesa de Tiago Volpi. Mas foi o Tricolor Paulista quem fez o segundo gol. Aos 33, Antony cruzou para a área, Igor Gomes apareceu e, de primeira, completou para o fundo do gol. Ao apito final, o São Paulo alcançou a vitória de número dez no Brasileirão.