Não é fumacê: CCZ aplica inseticida nas casas contra o mosquito da dengue

Foz do Iguaçu – Com o recebimento de 1.700 litros de Malathion do Ministério da Saúde, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) retoma nesta quinta-feira a aplicação do inseticida com a bomba costal, feita manualmente por operadores nos quintais das residências. A ação terá início às 8h nas regiões do Jardim América, Três Bandeiras e Curitibanos, em Foz do Iguaçu.

“A princípio, vamos intensificar as ações nas regiões com maior índice de infestação do mosquito, principalmente nas áreas com pessoas que foram positivadas para dengue”, explica o coordenador do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, Igor da Silva Batista.

São duas equipes compostas por 16 operadores que percorrerão as áreas estratégicas que foram apontadas no primeiro LirAa (Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti) deste ano. Dentre as regiões mais afetadas estão Morumbi, KLP, Vila C e Três Lagoas.

Conforme o levantamento, o índice geral de Foz foi de 3,21%, três vezes o preconizado pelo Ministério da Saúde.

“Estamos aguardando o recebimento de um volume maior de inseticida para ampliarmos a atuação e também darmos início ao fumacê”, expressou Batista.

Os serviços estavam paralisados desde maio do ano passado, quando o Ministério de Saúde suspendeu nacionalmente a compra do inseticida.

Importância

A aplicação do Malathion permite eliminar a maior parte dos mosquitos adultos presentes nos ambientes, sendo uma técnica rápida e eficaz para evitar a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. “Ele elimina o mosquito adulto que transmite a doença, mas não podemos deixar de reforçar os cuidados para prevenção dos focos e dos criadouros do mosquito”, enfatizou Batista.

Cuidados

O LirAa aponta que 63% dos criadouros pertencem aos grupos B e D2, ou seja, objetos de fácil remoção (garrafas, vidros, latas, embalagens plásticas) dispostos de forma irregular pela população o que possibilita o acúmulo de água, e aumentando a proliferação do mosquito.

Além das ações estratégicas de alcance imediato, programas como a Coleta Seletiva e as ações educacionais para prevenção da dengue figuram entre os importantes investimentos do governo municipal.

Operação da Itaipu contra coronavírus

A Itaipu Binacional, por meio da Diretoria Técnica, iniciou o processo de elaboração de um documento com ações preventivas para evitar a contaminação das equipes da operação em tempo real da usina pelo novo coronavírus. O plano também irá incluir as medidas emergenciais a serem adotadas caso venha a ocorrer algum diagnóstico positivo para a infecção. O procedimento é padrão e comumente adotado pela empresa em situações de surtos virais, como no caso da epidemia da gripe H1N1, em 2009.

De acordo com engenheiro Cláudio Mota, a elaboração do relatório visa informar e proteger as equipes da operação em tempo real. A previsão é de que até o fim da semana o relatório já esteja disponível na Sala de Supervisão e Controle, na Subestação da Margem Direita e na Sala do Despacho de Carga. “A ideia da emissão do relatório partiu da necessidade das equipes de contar com um documento estruturado contendo ações para evitar uma eventual disseminação do vírus. Essa contaminação poderia comprometer a composição das equipes no tempo real e, consequentemente, prejudicar o processo de produção de energia”, explicou Mota.

O CTI (Complexo Turístico Itaipu) também adotou medidas de prevenção contra o vírus. No CRV (Centro de Recepção de Visitantes), os turistas recebem informativos sobre os cuidados que devem ser tomados, além de encontrarem vários pontos com álcool em gel disponível.

O gerente do CTI, Yuri Benites, afirma que os guias e os recepcionistas também receberão orientações para agir em casos suspeitos. Ainda segundo Benites, não serão adotadas restrições para os novos visitantes que vierem da China, visto que a cidade foco da doença, Wuhan, está isolada.