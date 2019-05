Município repassa R$ 3,2 milhões e Estado garante 10 UTIs a Hospital

Assis Chateaubriand – Ao oficializar o repasse de R$ 640 mil referente a maio, o prefeito João Pegoraro recebeu o diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Welter Júnior, e administradores da Associação Hospitalar, mantenedora do Hospital Beneficente de Assis Chateaubriand.

O prefeito garantiu que o Município manterá aporte financeiro ao hospital, enquanto Nestor – braço direito do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto – confirmou que o governo estadual destinará recursos para que Assis passe a contar com dez leitos de UTI após o Estado ter investido R$ 4,7 milhões para a obra de reforma e ampliação, e outros R$ 2,5 milhões para compra de equipamentos.

“Assis Chateaubriand se tornou o que chamamos de polo de microrregionalização na prestação de serviços na área hospitalar. Por isso, viemos para reforçar a parceria e afirmar que as UTIs serão instaladas. Desta forma, a Secretaria da Saúde trabalha para habilitação dos leitos”, disse Nestor Júnior.

O diretor se mostrou surpreso com a estrutura do Hospital Beneficente. “Estamos buscando o aperfeiçoamento dos serviços e os investimentos na saúde são expressivos. Além dos recursos repassados ao hospital, abrimos concurso para contratação de cinco médicos, cirurgião-dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros profissionais para o setor. Já construímos cinco Unidades Básicas de Saúde que descentralizaram os atendimentos e eliminaram as longas filas de espera nos postos”, reforça o prefeito.