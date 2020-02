Município prevê aquisição de R$ 1 milhão em alimentos da agricultura familiar

A Secretaria Municipal de Assistência Social prevê investimentos aproximados de R$ 1 milhão na aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar. Criado em dezembro de 2018, o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos Direto do Agricultor (PMAA) investiu R$ 500 mil ao longo de 2019 na compra de alimentos.

O programa permite que o Município adquira os alimentos e distribua para as entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e às organizações governamentais. Neste ano, o programa beneficiará 11 entidades que, juntas, atendem diariamente cerca de 1.400 pessoas em vulnerabilidade social. Além das entidades, o programa também atende as entidades mantidas pelo Município.

O secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior, diz que o programa, além de gerar renda e melhor qualidade de vida ao produtor, incentiva o agricultor familiar a permanecer no campo. Com isso, a própria economia local é fortalecida porque os valores investidos acabam circulando dentro do próprio Município.

“Nós, na outra ponta, conseguimos, por meio desse programa, atender as famílias em situação de vulnerabilidade do nosso município com a distribuição dos alimentos às entidades e serviços governamentais. Essas entidades fazem toda a diferença no atendimento sócio-assistencial do Município de Cascavel colaborando e complementando os serviços que a rede governamental realiza diariamente”, explica o secretário.