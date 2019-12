Mundial de Clubes: Flamengo e Al-Hilal abrem semifinal

Doha – Favorito a reeditar a final de 1981 com o Liverpool, o Flamengo abre a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (17) diante dos anfitriões na competição que está sendo realizada desde a semana passada no Catar. Às 14h30 (de Brasília), o time brasileiro enfrenta o Al-Hilal no Khalifa Stadium, em Doha. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada.

Absoluto sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo desembarcou em Doha esbanjando confiança para encerrar o ano com mais um título. Após a conquistar o Rio de Janeiro, o Brasil e a América do Sul, com os troféus do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores, respectivamente, o Rubro-Negro agora mira conquistar o mundo, com a taça do Mundial de Clubes. Em relação a escalação, o técnico português manterá o time base que foi utilizado durante toda a temporada.

Já o Al-Hilal, que venceu o tunisiano Espérance no sábado (14), pelas quartas de final, terá mudanças na equipe comandada pelo técnico romeno Razvan Lucescu. O francês Gomis, autor do gol da classificação, começará o duelo entre os titulares no ataque, ao lado do italiano Giovinco, principal jogador da equipe. Por outro lado, Lucescu não poderá contar com Kanno, expulso contra o Espérance.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Al-Hilal – 17/12, às 14h30

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Maiourf; M. Burayk, H. Jang, Ali Albulayhi e Yasir Shahrani; Abdullah Otayf, Cuéllar, Al-Shalhoub e André Carrillo; S. Giovinco e B. Gomis. Técnico: Razvan Lucescu