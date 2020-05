Mulher de 47 anos morre em presídio feminino de Missal

Uma mulher de 47 anos faleceu no domingo (24) à tarde no presídio em que estava detida, em Missal, oeste do Paraná volta.

Por volta das 15h ela teria informado às agentes penitenciárias que estaria passando mal. A mulher ficou em observação mas quando a equipe de socorristas chegou ao local já estava sem vida. Os socorristas tentaram reanimá-la, porém, sem sucesso.

O IML (Instituto Médico legal), a perícia e a Delegacia de Homicídios foram acionados e encontraram a vítima já fora da cela.

O corpo da mulher, de 47 anos de idade, natural de Missal, que teria sofrido um infarto, foi encaminhado ao IML para necropsia e liberação aos familiares para as realizações dos atos fúnebres.

As informações são do portal Correio do Lago e Notícia Foz na Hora.