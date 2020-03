MPF/PR abre seleção para estagiários de diversos cursos para a capital e interior do estado

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) abriu inscrições para o 1º Processo Seletivo Público Unificado de 2020 de Estagiários. O concurso destina-se à formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior dos cursos de graduação em Administração, Direito, Engenharia Civil, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Organizacional, Informática (Análise de Sistemas; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia Mecatrônica; Gestão da Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Tecnologia da Informação; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Computadores; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e Tecnologia em Redes de Computadores), além de cursos de pós-graduação em Direito.

As vagas são destinadas para a Procuradoria da República no Paraná (PR/PR), em Curitiba, e para as unidades do MPF em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo deverão, inicialmente, realizar a pré-inscrição preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada no site da Procuradoria da República no Estado do Paraná, no período das 12h do dia 03/03/2020 às 16h do dia 16/03/2020. Para confirmar a inscrição, os interessados deverão comparecer na sede administrativa das unidades participantes do processo seletivo, nos endereços constantes no Anexo I do Edital Nº 4, de 2 de março de 2020, das 12h às 18h, no período de 03 a 16/03/2020, munido da documentação exigida. As inscrições são gratuitas.

Antes de fazer a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que atende a todos os requisitos exigidos. Um dos pré-requisitos, por exemplo, é que o candidato esteja matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o MPF. No caso das vagas de estágio destinadas aos estudantes de curso superior de pós-graduação, é necessário que estejam matriculados em cursos de pós-graduação de Direito com carga mínima de 360 horas.

Há reserva do percentual de 10% das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo aos estudantes com deficiência que, no momento da pré-inscrição, declararem tal condição, e reserva de mais 10% das vagas para as pessoas que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. De acordo com o Edital Nº 4, considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999 e suas alterações.

A jornada semanal do estágio será de 20 horas. Os estagiários do MPF têm assegurados: a realização do estágio em área cuja atividade seja correlata ao seu curso de formação; o recebimento da bolsa estágio no valor de R$ 850,00 para os estagiários de graduação e no valor de R$ 1.700,00 para os estagiários de pós-graduação; a concessão de seguro contra acidentes pessoais; de auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 (sete reais) por dia estagiado, além da obtenção de Termo de Realização de Estágio, ao final do estágio.

Confira todas as informações sobre a seleção na página do candidato.