MP-PR e MPF criam grupo de trabalho

Curitiba – O procurador-geral de Justiça, Ivonei Sfoggia, e a procuradora regional Eleitoral do Paraná, Eloísa Helena Machado, firmaram ontem ato conjunto para compor um grupo de trabalho com atuação em processos criminais eleitorais, remetidos à Justiça Eleitoral do Paraná.

A criação do grupo de trabalho decorre de decisão recente do Supremo Tribunal Federal para que processos que envolvem caixa dois – um crime eleitoral – associado a crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Assim, processos em curso e investigações com esse perfil serão encaminhados para os Tribunais Regionais Eleitorais dos estados para que tenham seguimento.

O procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, coordenador eleitoral do MPPR, diz que “o grupo de trabalho é uma iniciativa pioneira entre os Ministérios Públicos do Brasil, que vai contribuir para dar a maior celeridade possível às investigações e aos processos no estado, que são bastante complexos”.