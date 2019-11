Moradores da Região Sul de Cascavel entregam abaixo-assinado na Câmara Municipal

Reportagem: Milena Lemes

Moradores dos Bairros Cascavel Velho, Universitário, Região do Lago, do Jardim Veneza, Jardim Itália e dos Loteamentos Turisparque e Presidente, entregaram hoje (7), na Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas pedindo a construção de um viaduto ou de uma trincheira na BR-277, no km 587+350 na altura das Ruas Munique e Waldemar Casagrande, ligando o Bairro Cascavel Velho com a Região do Lago em Cascavel.

De acordo com um morador do Loteamento Turisparque Mário Liebmann, a construção do viaduto é importante para oferecer mais segurança para quem passa pelo local diariamente e também para facilitar o acesso da região aos outros bairros do município. “A cidade está crescendo, os bairros estão crescendo… Precisa de várias melhorias, tanto ali [na baixada do Lago Municipal], quanto no bairro mesmo, nas ruas”.

Ele explica que já presenciou vários acidentes no trecho e que o pedido é antigo. “Nós estamos pedindo há mais de três anos para que algo seja feito para melhorar a mobilidade ali e não somente pela questão de acidentes, mas também porque em horários de movimento o trânsito fica muito lento”.

Um ato solene na Câmara Municipal marcou a entrega do abaixo-assinado aos Deputados Estaduais, Coronel Lee e Marcio Pacheco; ao Prefeito Municipal Leonaldo Paranhos; aos vereadores da Comissão de Segurança e Trânsito da Câmara Municipal e ao Superintendente de Articulação Regional do Governo do Estado, Sr Aldino Jorge Bueno.

De acordo com o vereador Fernando Hallberg (PPL), parte da Comissão de Segurança e Trânsito, a construção do viaduto é para acompanhar a expansão da cidade: “Nós temos que falar disso agora, porque outras expansões na cidade virão e se a gente não pensar da maneira correta, como expandir a cidade, nós vamos ter esses mesmos transtornos em outros lugares, vamos ter que ficar sempre resolvendo posteriormente coisas que já deveriam ser resolvidas”.