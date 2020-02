Membros da Acic e da Amic acessam condições especiais

Há cinco anos, a parceria firmada entre a Unopar Cascavel e a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) e a Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste) permite a empresários e colaboradores terem acesso a descontos especiais para frequentar cursos de graduação e pós-graduação. Apenas em janeiro de 2020, mais de 80 novos alunos foram contemplados com condições especiais para iniciar o ensino superior neste ano letivo.

O convênio possibilita às empresas conveniadas – que formam uma rede de 15 mil associados – ofertarem descontos para seus funcionários, dependentes até 24 anos e cônjuges. Entre cursos mais procurados estão os presenciais de Direito, Administração, Enfermagem, Ciências Contábeis e Psicologia, além dos cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

Os associados ainda têm a possibilidade de realizar o vestibular online por meio de uma plataforma exclusiva, totalmente gratuita e segura, a fim de facilitar e dar agilidade ao ingresso ao curso superior.

Referência

Considerada a maior universidade de Ensino a Distância do País, com mais de quatro décadas de tradição, a Unopar já formou mais de 360 mil alunos em todo o Brasil. Com estruturas completas no Paraná e 100% dos professores mestres e doutores, a Unopar conta com um parque tecnológico que possibilita levar educação com a mesma qualidade do presencial.

Além do ensino EAD 100% online, a instituição oferece o formato semipresencial, que prioriza aulas online, mas exige a presença do aluno no polo até três vezes por semana para a transmissão de aulas ao vivo. A modalidade reúne um time de tutores para tirar dúvidas dos estudantes num curto intervalo de tempo.

Além de capacitar o aluno por meio de um ensino de qualidade, a Unopar oferta ferramentas de network importantíssimas, como o Canal Conecta, em que empresas ofertam vagas no portal de empregabilidade exclusivo para os estudantes das marcas Kroton, dentre elas a Unopar.

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu.

Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: http://www2.unopar.br

Sobre a Kroton

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e 846 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do país.