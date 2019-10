Meio Ambiente e Saúde coletam amostras de água do Lago para análise da qualidade

As Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente de Cascavel realizaram hoje (21) coleta de água em quatro pontos do Lago Municipal de Cascavel para análise da qualidade do manancial. O monitoramento é resultado de uma parceria entre a Vigilância em Saúde Ambiental e Sema e atende a uma deliberação do Comitê Municipal de Recursos Hídricos, que esteve reunido no dia 10 de outubro. Além do Meio Ambiente e da Saúde, o Comitê conta com representantes da Secretaria de Agricultura, do Instituto Emater, da Sanepar e do IAP.

“Esse procedimento poderá determinar a qualidade da água do Lago Municipal, que faz parte do manancial de abastecimento da nossa cidade, dentro das diretrizes de ação do Comitê Municipal de Recursos Hídricos e da Secretaria de Meio Ambiente”, explica o diretor da Sema, José Luiz Ferreira.

As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório contratado pela Vigilância em Saúde Ambiental, que fica em Fraiburgo (SC). Serão realizadas 21 análises físico-químicas e duas microbiológicas. A expectativa é de que os resultados sejam apresentados em 30 dias.