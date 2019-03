Maripá é contemplado com Projeto Rondon

Projeto será realizado em 20 municípios do oeste do Paraná

Projeto será realizado em 20 municípios do oeste do Paraná

O Município de Maripá assinou esta semana Termo de Cooperação com o Ministério da Defesa para realização do Projeto Rondon. O evento ocorreu na Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e contou com a presença do prefeito de Maripá e presidente de entidade, Anderson Bento Maria; do coronel de Exército Hidenobu Yatabe, gerente nacional do Projeto Rondon; da secretária do Trabalho e Assistência Social, Neide Thim; e da psicóloga Juliana Pastore Massocatto.

O projeto é uma ação interministerial do Governo Federal realizado em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) e municípios. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento da cidadania do estudante universitário e para o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social e a qualidade de vida nas comunidades carentes, usando as habilidades universitárias.

Segundo o prefeito Anderson, o projeto será executado em 20 municípios da região oeste do Paraná em janeiro de 2020. “Sabemos da importância do Projeto Rondon e temos certeza de que irá contribuir de forma expressiva para o crescimento de todos que tiverem contato com as ações durante os 15 dias em que os rondonenses permanecerão nas cidades para desenvolver o trabalho”, destaca.

O Projeto Rondon prioriza desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades e consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais.