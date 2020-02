Mais Verão: Três municípios da Costa Oeste recebem programação esportiva

Cascavel – Em seu antepenúltimo fim de semana este ano, o Mais Verão 2020 chega a três cidades da Costa Oeste neste fim de semana. São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e Pato Bragado recebem o evento com programação esportiva para a comunidade local e a turística.

Em São Miguel haverá jogos de vôlei de praia, no Balneário Ipiranga, enquanto Itaipulândia receberá disputas de bocha de areia, no Balneário Jacutinga, e Pato Bragado será movimentada por partidas de futebol de areia. Nas três cidades também serão desenvolvidas atividades recreativas e culturais e oficinas esportivas.

Para o torneio de vôlei de areia, em São Miguel, as inscrições podem ser feitas no local do evento, amanhã (15) e domingo (16). No local também haverá oficinas de stand up padle e canoagem, além de brinquedos infláveis e aulas de zumba.

Em Itaipulândia as atividades começarão às 14h do sábado pelo Itaverão, projeto municipal. Pelo Mais Verão, o Torneio de Bocha de Areia, nos naipes feminino e masculino, será domingo (16). As inscrições devem ser realizadas das 10h às 12h, no local, ao valor de R$ 40 por equipe. Todo o valor arrecadado será revertido em premiação, do 1º ao 4º lugar.

Já para o Regional de Futebol de Areia, em Pato Bragado, as inscrições devem ser feitas até às 15h deste sábado (15), a R$ 70 no masculino e a R$ 20 no feminino. A competição premiará do 1º ao 3º lugar com dinheiro. A programação contará também com atividades recreativas como futebol de sabão, escorregador inflável e stand-up.

Próximas etapas

No próximo fim de semana, de Carnaval, de 22 e 23 de fevereiro, o Mais Verão 2020 ocorrerá em Marechal Cândido Rondon, com vôlei de praia e beach tennis, e em Mundo Novo (MS), com futebol de areia e vôlei de praia. O Mais Verão será encerrado no final de semana dos dias 29 de fevereiro e 1º de março em Guaíra (vôlei de praia e futebol de areia), Santa Terezinha de Itaipu (vôlei de praia e bocha) e Diamante do Oeste (futebol de areia e vôlei de praia).