Mais tempo para o aeroporto

Diante de uma adequação na instalação do sistema de climatização, o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Cascavel precisará de mais tempo para ser finalizado.

O prazo estabelecido em contrato era início de março, mas a OTT Engenharia pediu mais quatro meses devido à alteração do contrato, que antes havia ar-condicionado só no térreo e agora foi ampliado para todos os saguões. “O aditivo é de tempo e não de preço. Com a vinda de aeronaves maiores, vamos instalar ar-condicionado em toda a estrutura. Vamos dar mais tempo à empresa, mas de três meses”, disse o prefeito Leonaldo Paranhos, em entrevista coletiva ontem no novo terminal.

Assim, a obra deve ser entregue em junho. A adequação da climatização acresceu em R$ 1,4 milhão a obra, chegando a R$ 17,7 milhões. O valor inclui mais uma escada e outro elevador que serão necessários para a criação de um espaço para visitações com vista panorâmica à pista.