Macrorregionalização “não será no canetaço”, diz Beto

Reportagem: Josimar Bagatoli

Com as novas ambulâncias na frota entregues na quinta-feira (5), o Consamu (Consórcio Intermunicipal do Samu Oeste do Paraná) estima elevação dos gastos para que os veículos entrem em funcionamento. Um aporte financeiro no valor de R$ 2,5 milhões é reivindicado para que os municípios não sofram impacto financeiro neste ano.

Ontem, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Cascavel para a entrega de 31 ambulâncias – investimento de R$ 6,2 milhões -, duas do Estado, com a expectativa da entrega de mais quatro nas próximas semanas.

Abrangendo os 43 municípios da 10ª e da 20ª Regional de Saúde, o Consamu tem uma área com 945 mil habitantes: são 15 bases descentralizadas e o Complexo Regulador Macrorregional Oeste fica em Cascavel.

Beto Preto comentou sobre a macrorregionalização do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), motivo de tensão entre médicos e gestores devido a uma sobrecarga nos serviços. Cascavel, por exemplo, teria a incorporação de unidades de Foz do Iguaçu e Pato Branco. “Há um planejamento regionalizado integrado. É uma ação que visa equilibrar origem e destino. Temos hospitais da Região Metropolitana de Curitiba recebendo pacientes daqui para cirurgias de hérnia e vesícula – procedimentos que poderiam ser feitos aqui. Não será de um dia para outro. Não será feito de canetada, mas com prefeitos, secretários e prestadores de serviços”, afirma Beto.

O Consamu contava antes com 28 unidades móveis de urgência e passa a ter agora 31, pois 16 foram substituídas e ficarão à disposição dos municípios para atendimentos pelas Secretarias de Saúde.

Distribuição

As 31 ambulâncias ficaram assim distribuídas: seis Unidades de Suporte Básico para ampliação das novas bases descentralizadas em Cafelândia, Catanduvas, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste; duas Unidades de Suporte Avançado para ampliação de frota de Palotina e de Santa Helena; duas de Suporte Básico, para Cascavel e Toledo; 19 viaturas para renovação de frota – as viaturas que estavam em operação possuíam mais de oito anos de uso; duas de Suporte Avançado, doadas pelo governo do Estado, para renovação de frota dos municípios de Guaíra e Toledo.

Reivindicação

Beto Preto recebeu mais uma reivindicação: um helicóptero para operações noturnas para encaminhamento de pacientes.

Os gestores do Consamu pretendem dar os primeiros passos para a construção de uma nova base administrativa e operacional, cujo custo estimado é de R$ 4 milhões. O espaço atual é considerado insuficiente para comportar os 750 servidores. O Município de Cascavel teria que repassar um imóvel para a obra, ficando o Estado responsável por parte dos recursos para a construção.