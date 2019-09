Sindicância sobre denúncia de assédio é concluída

A sindicância sobre as denúncias de assédio sexual por parte de um guarda municipal que integrava a equipe da Patrulha Maria da Penha já foi concluída e agora está na mão do prefeito Leonaldo Paranhos, que deve dar parecer final sobre o caso. A informação foi confirmada pela direção das Guardas Municipal e Patrimonial de Cascavel.

A Comissão de Segurança Pública e Trânsito da Câmara oficiou na quinta-feira(5) a Corregedoria da Guarda Municipal e também a secretária de Políticas Sobre Drogas e Proteção à Comunidade, Rose Vascelai, solicitando informações sobre a sindicância e uma cópia do documento. “Chegou até a comissão a informação de que a sindicância teria sido feita por três pessoas e que as três teriam dado parecer positivo para a demissão do servidor, mas que o prefeito não teria ficado satisfeito com o resultado e ainda não teria dado o veredito sobre o caso, por isso queremos saber como anda a situação”, disse o vereador Fernando Hallberg.

O servidor

O guarda que esteve afastado por um período por conta da denúncia de assédio havia se apresentado no dia 29 de agosto de volta à GM, mas foi cedido para a Guarda Patrimonial. “Por conta de uma medida protetiva que uma das vítimas, que é colega de trabalho, tem contra ele, nós o remanejamos para a Guarda Patrimonial. A arma dele foi recolhida e ele faria a segurança de um imóvel público. Mas, assim que retornou, ele apresentou um atestado médico e está afastado para tratamento de saúde”, esclarece Antonio Volmei dos Santos, diretor das Guardas Municipal e Patrimonial de Cascavel.