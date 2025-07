Polícia Civil celebra 9 anos do Grupamento de Operações Aéreas com 3.800 missões

Curitiba - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) comemora nove anos de criação do seu Grupamento de Operações Aéreas (GOA) nesta sexta-feira (4). A unidade realiza voos de policiamento de repressão qualificada e atua em apoio às unidades da PCPR em todo o Estado. Desde a sua criação, em 4 de julho de 2016, o GOA contabiliza 3.836 missões e 5.454,28 horas voadas. Somente neste ano, entre 1º de janeiro e 30 de junho, foram realizadas 240 operações e registradas 264 horas de voo.

O GOA opera de forma ininterrupta e presta suporte a diversas frentes da polícia judiciária, atuando no cumprimento de mandados de prisão e busca, transporte de equipes táticas e apoio em ocorrências de unidades da PCPR em diferentes regiões do Estado. Também colabora com outras instituições, como a Casa Militar — no transporte de órgãos para transplante, além da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Federal (PF).

“O Grupamento de Operações Aéreas é um recurso estratégico que permite à Polícia Civil atuar com agilidade em ações como o cumprimento de mandados, perseguições e outras operações. A mobilidade proporcionada pelas aeronaves garante resposta rápida em qualquer região do Estado e fortalece a capacidade de ação das unidades da PCPR”, afirma o delegado-chefe do GOA, Renato Coelho.

O GOA tem como atribuição ampliar a mobilidade das equipes operacionais, possibilitando atuação integrada em operações complexas. A estrutura também permite o deslocamento rápido de efetivo, favorecendo a pronta resposta da PCPR em situações de urgência.