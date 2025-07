Acidente na BR-369 mobiliza socorristas e termina com apreensão de carga contrabandeada

Cascavel e Paraná - Dois homens ficaram feridos no início da manhã desta quinta-feira (03) após um acidente na BR-369, próximo ao Bairro Morumbi, em Cascavel. A colisão frontal envolveu um carro modelo Astra e um caminhão, mobilizando rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações apuradas no local, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram, causando danos severos à parte frontal do automóvel. Durante o resgate, os socorristas constataram que o Astra transportava uma carga de cigarros e vinhos contrabandeados do Paraguai e da Argentina, levantando suspeitas de crime de contrabando.

O passageiro do carro, um jovem de 21 anos, sofreu contusão torácica, com suspeita de fraturas nas costelas, além de múltiplas escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário com ferimentos considerados de moderados a graves. O motorista, de 39 anos, teve apenas lesões leves e foi levado à UPA Tancredo para avaliação.