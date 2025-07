Polícia Federal assume fiscalização e controle das atividades de CACs

POLICIAL

Homem é espancado com tijolos na cabeça no bairro Interlagos, em Cascavel

Foz do Iguaçu - Um homem foi encontrado inconsciente após ser violentamente agredido na madrugada deste domingo (29), na Rua Gonzaguinha, localizada no bairro Interlagos, em Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com informações apuradas no local da ocorrência, a vítima foi atingida por várias tijoladas na região da cabeça. Equipes do Siate foram […]