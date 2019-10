Londrina e Campo Mourão vencem o tênis de mesa nos Japs em Toledo

Toledo – Após cinco dias de competição, foram conhecidos ontem (17) os campeões gerais do tênis de mesa na fase final da 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), em Toledo. Londrina levou o bicampeonato geral no masculino e Campo Mourão ficou com o título no feminino.

O 1º lugar do pódio feminino e masculino foi conhecido depois de 162 partidas com 532 jogos entre 95 atletas participantes. No total, foram disputadas 258 partidas em 776 jogos no Ginásio de Esportes Castelão.

Os mesatenistas Danilo Toma e Thiago Grossklaus reeditaram pelo terceiro ano seguido a final masculina, comprovando a hegemonia da dupla no Paraná, que nesta edição dos Japs também conquistaram o título em dupla e por equipes. Equilibrado do início ao fim, o jogo entre os atletas a serem batidos na competição foi vencido por Danilo pelo placar de 3 sets a 0.

No naipe feminino, Campo Mourão ficou com título geral no critério desempate, pela conquista de Luciana Midori Sasai Morimoto no individual. Esse título, aliás, foi o sétimo da mesatenista em Japs em 11 anos que participa do torneio que reúne a elite do esporte paranaense.