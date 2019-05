Liga Nacional: Marechal Futsal recebe Intelli em busca de manter o embalo

Cascavel – Empolgado por três resultados favoráveis, que coincidem com chegada do técnico Fernando Malafaia, depois de cinco tropeços seguidos que culminaram com uma série de mudanças no elenco, o Marechal Futsal volta à quadra nesta sexta-feira contando com o fator casa em busca de manter o embalo na temporada. O compromisso é com a Intelli, às 19h30, no Ginásio Ney Braga, pela 7ª rodada da Liga Nacional.

A sequência positiva começou diante de seu torcedor na semana passada, quando, na segunda-feira (20), encerrou os 100% de aproveitamento do Cascavel no Paranaense com um empate por 1 a 1. Dois dias depois, venceu a sensação Campo Mourão por 3 a 0, também em casa e pelo Estadual. No último sábado (25), visitou o time mourãoense pela Liga e novamente triunfou, desta vez por 3 a 2.

A vitória na 6ª rodada da Liga elevou o Marechal da penúltima para a 13ª posição na classificação. Nesta noite, terá o 8º colocado como adversário, num confronto direto por posições na zona intermediária da tabela.

Para este jogo, o técnico Fernando Malafaia ainda não conta com o ala/fixo Ygor Mota, que depois de defender a Assoeva de Venâncio Aires (RS) em 2017 e 2018 estava no Belenenses, em Portugal. Ele foi anunciado esta semana, mas só poderá ser registrado como jogador do Marechal na janela de transferências que vai de 20 de junho a 20 de julho.