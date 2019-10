Libertadores: Grêmio e Flamengo dão início ao duelo que definirá um finalista

Pelo Brasileirão, há dois meses, titulares do Fla venceram os reservas do Grêmio por 3 a 1 Crédito: Lucas Uebel

Gremio x Flamengo — Pelo Brasileirão, há dois meses, titulares do Fla venceram os reservas do Grêmio por 3 a 1 Crédito: Lucas Uebel

Porto Alegre – Nesta quarta-feira, às 21h30, a bola rola para o duelo entre Grêmio e Flamengo pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. A expectativa é grande desde a definição do confronto entre os times de Renato Gaúcho e Jorge Jesus, respectivamente, apontados pelos próprios técnicos e por especialistas como os que jogam o melhor futebol do País. Por isso, a Arena, em Porto Alegre, estará lotada para o embate.

As declarações dos dois lados esquentaram o clima para o jogo, em especial as de Renato Gaúcho, que disse alfinetou o rival pelo dinheiro investido no elenco. “Se o Grêmio me der R$ 160 milhões para contratar, eu vou montar uma seleção. Eu vou ser obrigado a jogar o melhor futebol e ganhar. O Grêmio não gastou nem R$ 10 milhões”.

Já o treinador flamenguista se esquivou das polêmicas: “respeito muito o técnico Renato Gaúcho, ele já está aqui há três anos e ganhou muito. Eu cheguei agora e não ganhei nada. Quero ficar concentrado nos objetivos do Flamengo: título nacional e chegar a final da Libertadores”, afirmou o português.

Em campo, as escalações não devem apresentar grandes novidades, apesar do mistério feito pelos treinadores, principalmente o do Grêmio, que tem Jean Pyerre lesionado. No Fla, apenas Diego e Lincoln seguem fora.

A volta e o prêmio

A partida de volta será no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, no dia 23 de outubro. Na outra semifinal estão os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors, que se enfrentaram ontem pela rodada de ida. A grande decisão da Libertadores 2019 será no dia 23 de novembro. Pela primeira vez, a competição será decidida em partida única e o palco será montado em Santiago, no Chile, no Estádio Nacional. O campeão receberá 12 milhões de dólares, enquanto o prêmio para o vice-campeão será de 6 milhões de dólares.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Flamengo – 2/10, às 21h30

Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Michel (Maicon), Alisson (Luciano), Luan e Everton; Diego Tardelli. Técnico: Renato Gaúcho

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus