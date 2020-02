Lecheta já tem herdeiro nas pistas

João Pedro Joseph Lecheta fará a Escolinha de Kart de Cascavel até o fim do ano para poderá estrear nas pistas como sucessor do avô Pedro Lecheta - Foto: Divulgação

6 - João Pedro Lecheta (4) — João Pedro Joseph Lecheta fará a Escolinha de Kart de Cascavel até o fim do ano para poderá estrear nas pistas como sucessor do avô Pedro Lecheta - Foto: Divulgação

O veterano piloto Pedro Lecheta, que nos anos 80 brilhou no automobilismo paranaense e no do norte da Argentina, já tem herdeiro para as pistas. Seu neto João Pedro Joseph Lecheta está sendo preparado pelos pais Ângelo e Marinalva para manter o legado dos Lechetas nas pistas.

O primeiro contato de João Pedro com o kart foi aos três anos, quando ganhou seu primeiro kart. No fim do ano passado começou a frequentar a Escolinha de Kart do Kart Clube de Cascavel, que tem como professor Murillo Fiori Barcellos, campeão da categoria Júnior na Copa das Federações de 2012 e vice-campeão brasileiro da categoria Graduados no ano passado.

Com quatro anos completados no dia 11 de novembro, João Pedro ainda não pode participar das corridas. Somente no próximo ano, quando completará seis anos, poderá estrear na categoria Mirim. Até lá irá receber os ensinamentos do campeão Murillo. Todos os treinos são acompanhados pelos pais, Ângelo e Marinalva, e pela irmã, Amanda. As despesas são bancadas pela TC2000 Regulagem de Motores, empresa do pai.

São muitas as semelhanças com o avô Pedro Lecheta. A primeira, ele nasceu no mesmo dia do “velho” Pedro, 11 de novembro. A segunda, têm o mesmo tipo sanguíneo: O+. As outras vão desde a personalidade forte, paixão pelo automobilismo, gosto por mecânica, coragem para encarar as curvas e por aí vai. Já está começando a fazer piadas e determinadas criticas, como o avô. Só o tempo dirá se terá o mesmo talento do avô, mas, como terá o kart como escola (Pedro já começou adulto e na Divisão 3 Classe C, com um Opala), poderá vir a ser mais talentoso.

Ângelo Lecheta diz que fazer com que João Pedro venha a participar das competições de kart é um sonho e que tudo está sendo planejado. Quanto a brilhar como seu avô, será consequência do trabalho e da dedicação de João Pedro. “Eu e minha esposa não estamos medindo esforços para que o João Pedro tenha a oportunidade de ser um piloto. Ele gosta disso e aprende as coisas muito rápido. Mostra-se muito carajoso e recentemente fez questão de treinar em um dia de muita chuva”, frisa Ângelo Lecheta.