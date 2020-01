Lago começa a mudar de “cara”, mas desassoreamento é adiado para 2021

Cascavel – O ano de 2019 ficará na história como o ano em que o Lago Municipal de Cascavel quase secou devido a uma das piores estiagens já registradas. A seca evidenciou um grave problema: a dimensão do assoreamento do reservatório.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, o nível de água baixou 190 centímetros, e a margem se retraiu mais de 50 metros em alguns pontos.

As chuvas de dezembro trouxeram alívio e nível já recuperou 160 centímetros. “A gente não sabe dizer qual o nível normal do lago, porque é um projeto muito antigo e, por conta do assoreamento, o nível também mudou”, revela o secretário.

Contudo, a volta do espelho de água não deve fazer a comunidade se esquecer do problema do assoreamento.

Durante os meses mais críticos, chegou-se a discutir a possibilidade de aproveitar a seca e iniciar o desassoreamento. Um laudo, que demorou a chegar, identificou a presença de toxidade no lodo, o que exigiria um plano mais complexo de retirada, fazendo com que a ideia emergencial fosse descartada.

A Sanepar, responsável pelo reservatório e pelo desassoreamento, argumenta que ele fará parte do PSA (Plano de Segurança da Água), que está em elaboração, e agora já sugere que os serviços sejam postergados até meados do ano que vem, quando a captação de água do Rio São José ficará pronta, para não colocar em risco o abastecimento da cidade. Num primeiro momento, a expectativa era de que o assoreamento fosse feito ainda neste ano.

Para a Secretaria de Meio Ambiente, a demora não é um problema, pois o desassoreamento não depende do nível da água, já que o volume pode ser controlado pelo método de dragagem e pode ser feito a qualquer momento.

Plano de Segurança da Água

O PSA (Plano de Segurança da Água) é elaborado pela Sanepar e visa garantir a qualidade da água, incorporando metodologias de avaliação e gestão de riscos, bem como melhores práticas de operação do sistema de abastecimento. De acordo com a Sanepar, o desafio do plano é atuar na gestão da bacia hidrográfica dos mananciais, que tem usos múltiplos e muitas vezes incompatíveis com a vocação de abastecimento público.