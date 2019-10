Júnior Flores chega ao Beto Carrero bem preparado para a Copa Brasil

Na condição de campeão brasileiro e vencedor do Open no mês passado, o paranaense José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo, chega bem preparado para a Copa Brasil de Kart que será disputada até sábado no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. Ele está entre os cotados para o título da categoria Novatos.

Segundo Júnior Flores, a preparação foi boa, mas ainda há alguns detalhes que precisam ser testados durante os treinos dessa terça e quarta-feira. “São detalhes, mas que achamos que nos deixarão bem mais rápidos”, frisa Júnior Flores.